Саратовская и Волгоградская области будут налаживать межрегиональное сотрудничество

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Корпорация развития Саратовской области и Агентство инвестиционного развития Волгоградской области заключили соглашение о сотрудничестве. Спецорганизации по работе с инвесторами договорились оказывать друг другу информационную поддержку, обмениваться опытом и проводить совместные мероприятия.«Считаю важным такое взаимодействие с соседними субъектами. Необходимо обмениваться положительными практиками, налаживать межрегиональное сотрудничество. Саратовская область продолжит расширять связи с другими регионами», - подчеркнул министр инвестиционной политики Александр Марченко.Также сотрудники Корпорации развития и инвестиционные уполномоченные Красноармейского и Энгельсского районов приняли участие в форсайт-сессии в рамках цикла образовательных программ «PRO Инвестиции», организованной коллегами из Волгограда. Директор Корпорации развития Александр Храпугин поделился опытом проведения подобных мероприятий у нас в регионе.«Формат взаимодействия, при котором идет обмен позитивным опытом между регионами, дает возможность для развития плодотворного сотрудничества. Будем рады видеть коллег из Волгоградской области на наших мероприятиях», - отметил Александр Храпугин.Напомним, профессиональная подготовка кадров – один из обязательных элементов муниципального инвестиционного стандарта. В Саратовской области с этой целью организовано обучение в Региональной инвестиционной школе. В 2023 году в ней приняли участие 95 человек. Они прошли 5 обучающих недель с экспертами и 3 недели проектной работы с наставниками. В этом году министерство инвестиционной политики совместно с Корпорацией развития планируют провести очередной обучающий цикл для муниципальных служащих.