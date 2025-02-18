Жителей Саратова научат составлять рацион питания с учетом региональных особенностей

просмотров: 148

Спикером встречи выступит старший научный сотрудник Научно-производственного центра технологий здорового питания Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского, к.т.н., доцент Виктория Стрижевская. Она проведет лекцию «Причины скрытого голода. По ту сторону тарелки».Слушатели узнают факты здоровой пище. Лектор Общества «Знание» расскажет, как составить рацион с учетом особенностей региона, об исследованиях продуктов питания, а также их влиянии на организм.Принять участие в мероприятие могут все желающие.Дата проведения: 25 февраля, 17.00Место проведения: Областная универсальная научная библиотека (г. Саратов, улица имени А.М. Горького, 40).Зарегистрироваться на мероприятия и узнать больше информации о деятельности Российского общества «Знание» можно на сайте.