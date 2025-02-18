18 Февраля 2025 ВТОРНИК
Новости
16:00 | 17 февраля
По вопросам оказания медицинской помощи можно обратиться на горячую линию регионального минздрава
15:31 | 17 февраля
Жителей Саратова научат составлять рацион питания с учетом региональных особенностей
14:36 | 17 февраля
Алгайским предпринимателям презентовали новые меры поддержки для развития района
13:03 | 17 февраля
В театральном фестивале примут участие актёры из Луганска
12:09 | 17 февраля
В Саратовской области появится замминистра по патриотической работе
15:59 | 15 февраля
Директор кадетской школы-интерната поддержал инициативу об учреждении должности заместителя министра образования по патриотическому воспитанию
13:08 | 15 февраля
В Саратове прошел концерт, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов
21:56 | 14 февраля
Сегодня в Балашове состоялся традиционный Сретенский бал
14:26 | 14 февраля
Казачата приняли участие во Всероссийской Акции «Письмо солдату»
14:08 | 14 февраля
Дуб-старожил из Лысогорского района получил всероссийский статус «Дерево – памятник живой природы»
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Жителей Саратова научат составлять рацион питания с учетом региональных особенностей

Новости
25 февраля на площадке Областной общественной научной библиотеки в Саратове пройдет просветительское мероприятие Российского общества «Знание».

Спикером встречи выступит старший научный сотрудник Научно-производственного центра технологий здорового питания Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского, к.т.н., доцент Виктория Стрижевская. Она проведет лекцию «Причины скрытого голода. По ту сторону тарелки».
Слушатели узнают факты здоровой пище. Лектор Общества «Знание» расскажет, как составить рацион с учетом особенностей региона, об исследованиях продуктов питания, а также их влиянии на организм.
Принять участие в мероприятие могут все желающие.
Дата проведения: 25 февраля, 17.00
Место проведения: Областная универсальная научная библиотека (г. Саратов, улица имени А.М. Горького, 40).
Зарегистрироваться на мероприятия и узнать больше информации о деятельности Российского общества «Знание» можно на сайте.