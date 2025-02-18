Алгайским предпринимателям презентовали новые меры поддержки для развития района

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Состоялась встреча алгайских предпринимателей с представителями организаций, образующих инфраструктуру поддержки бизнеса в Саратовской области.В ней приняли участие первый заместитель министра экономики Саратовской области Олег Савенков, представитель Центра «Мой бизнес» Екатерина Асташкина, представители Фонда микрокредитования субъектов малого предпринимательства, Корпорации развития Саратовской области.Участники встречи обсудили механизмы налогового и неналогового стимулирования, которые помогают поддерживать и развивать малый и средний бизнес на территории района.Широкий спектр возможностей как предпринимателям, так и самозанятым открывает помощь, которая оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» в центре «Мой Бизнес». Мастер-классы, конференции, тренинги, выставочные мероприятия, бизнес-миссии, консультационная поддержка, услуги по продвижению, сопровождение в выходе на электронные торговые площадки, создание и модернизация интернет-сайтов, интернет-магазинов – это лишь малая часть того, чем могут воспользоваться как начинающие предприниматели, так и опытные.Один из механизмов поддержания бизнеса - налоговые «каникулы» для начинающих предпринимателей, введённые в нашем регионе впервые.Так с 2024 года зарегистрированные компании и ИП, которые будут работать на территории Саратовской области, смогут применять ставку по УСН «доходы» – 2%, по УСН «доходы минус расходы» – 7,5%.Особое внимание было уделено деятельности фонда микрокредитования, который предоставляет предпринимателям доступные финансовые инструменты для реализации своих проектов, а также работе гарантийного фонда.Фонд микрокредитования предоставляет микрозаймы субъектам малого предпринимательства и самозанятым гражданам в объеме от 50 тысяч до 3 миллионов рублей, а в сумме по нескольким займам 5 миллионов рублей, по ставке от 4 до 14% годовых.Кроме того, обсуждались возможности реализации инвестиционных проектов, которые могут улучшить экономическую ситуацию в районе и способствовать созданию новых рабочих мест.Встреча прошла в форме открытого диалога, каждый желающий мог задать интересующий его вопрос.Собравшиеся отметили важность развития района, а также необходимость более активного участия в программах и проектах.- Это позволит не только поддерживать существующий бизнес, но и создавать новые экономические возможности, что в долгосрочной перспективе будет способствовать устойчивому развитию района, - подчеркнул глава района Сергей Зюзин.