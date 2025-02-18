18 Февраля 2025 ВТОРНИК
Новости
16:00 | 17 февраля
По вопросам оказания медицинской помощи можно обратиться на горячую линию регионального минздрава
15:31 | 17 февраля
Жителей Саратова научат составлять рацион питания с учетом региональных особенностей
14:36 | 17 февраля
Алгайским предпринимателям презентовали новые меры поддержки для развития района
13:03 | 17 февраля
В театральном фестивале примут участие актёры из Луганска
12:09 | 17 февраля
В Саратовской области появится замминистра по патриотической работе
15:59 | 15 февраля
Директор кадетской школы-интерната поддержал инициативу об учреждении должности заместителя министра образования по патриотическому воспитанию
13:08 | 15 февраля
В Саратове прошел концерт, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов
21:56 | 14 февраля
Сегодня в Балашове состоялся традиционный Сретенский бал
14:26 | 14 февраля
Казачата приняли участие во Всероссийской Акции «Письмо солдату»
14:08 | 14 февраля
Дуб-старожил из Лысогорского района получил всероссийский статус «Дерево – памятник живой природы»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Алгайским предпринимателям презентовали новые меры поддержки для развития района

Новости
Алгайским предпринимателям презентовали новые меры поддержки для развития района


Состоялась встреча алгайских предпринимателей с представителями организаций, образующих инфраструктуру поддержки бизнеса в Саратовской области.
В ней приняли участие первый заместитель министра экономики Саратовской области Олег Савенков, представитель Центра «Мой бизнес» Екатерина Асташкина, представители Фонда микрокредитования субъектов малого предпринимательства, Корпорации развития Саратовской области.
Участники встречи обсудили механизмы налогового и неналогового стимулирования, которые помогают поддерживать и развивать малый и средний бизнес на территории района.
Широкий спектр возможностей как предпринимателям, так и самозанятым открывает помощь, которая оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» в центре «Мой Бизнес». Мастер-классы, конференции, тренинги, выставочные мероприятия, бизнес-миссии, консультационная поддержка, услуги по продвижению, сопровождение в выходе на электронные торговые площадки, создание и модернизация интернет-сайтов, интернет-магазинов – это лишь малая часть того, чем могут воспользоваться как начинающие предприниматели, так и опытные.
Один из механизмов поддержания бизнеса - налоговые «каникулы» для начинающих предпринимателей, введённые в нашем регионе впервые.
Так с 2024 года  зарегистрированные компании и ИП, которые будут работать на территории Саратовской области, смогут применять ставку по УСН «доходы» – 2%, по УСН «доходы минус расходы» – 7,5%.
Особое внимание было уделено деятельности фонда микрокредитования, который предоставляет предпринимателям доступные финансовые инструменты для реализации своих проектов, а также работе гарантийного фонда.
Фонд микрокредитования предоставляет микрозаймы субъектам малого предпринимательства и самозанятым гражданам в объеме от 50 тысяч до 3 миллионов рублей, а в сумме по нескольким займам 5 миллионов рублей, по ставке от 4 до 14% годовых.
Кроме того, обсуждались возможности реализации инвестиционных проектов, которые могут улучшить экономическую ситуацию в районе и способствовать созданию новых рабочих мест.
Встреча прошла в форме открытого диалога, каждый желающий мог задать интересующий его вопрос.
Собравшиеся отметили важность развития района, а также необходимость более активного участия в программах и проектах.
- Это позволит не только поддерживать существующий бизнес, но и создавать новые экономические возможности, что в долгосрочной перспективе будет способствовать устойчивому развитию района, - подчеркнул глава района Сергей Зюзин.