В театральном фестивале примут участие актёры из Луганска

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С 8 по 11 апреля 2025 г. в Саратовской области пройдет III Всероссийский фестиваль патриотических спектаклей «Za жизнь», посвященный 80-летию Великой Победы.- Это масштабное творческое мероприятие соберет артистов из разных уголков России, чтобы представить десять постановок, посвященных военной и патриотической тематике. Зрители смогут насладиться талантливыми выступлениями, которые погружают в атмосферу подвига и героизма, - рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.Одной из ярких премьер фестиваля станет музыкальная притча «Храни меня, любимая», гармонично сочетающая мелодии и песни военных лет. Также будут представлены уникальные спектакли «Письмо матери Гроссмана сыну» и «Сорок первый», которые затрагивают важные исторические события и личные трагедии.Фестивальные показы будут проходить в театре оперетты, ДК «Покровский» и Центре народного творчества имени Руслановой.