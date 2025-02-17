В Саратовской области появится замминистра по патриотической работе

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– Мы видим, что опыт участников СВО становится все более востребованным, они задействованы в проведении патриотических мероприятий, «Уроков мужества», кто-то нашел свое место в различных организациях и занимается работой с молодежью, – говорит Дмитрий Лыгин, председатель Саратовской региональной общественной организации поддержки института семьи и традиционных семейных ценностей "Союз отцов", участник специальной военной операции.Со стороны государства создаются все условия для того, чтобы участники СВО, вернувшись домой, быстро адаптировались к мирной жизни: запущены федеральная и региональная кадровые программы, различные курсы профессиональной подготовки и переподготовки, есть возможность получения образования за счет средств федерального бюджета и многое другое.«Губернатор анонсировал введение новой должности в региональном министерстве образования – заместителя министра по патриотической работе. Важно, что данную должность займет один из участников СВО, который, на мой взгляд, как никто другой знает, на что в современных условиях стоит обратить внимание при проведении патриотической работы и сам является примером для подрастающего поколения. Ввести аналогичные должности заместителей по патриотической работе в структуре местных администраций – правильное решение! Работа с подрастающим поколением – это ответственная миссия, особенно сегодня в условиях информационного противостояния», – отметил Лыгин.