В Саратовской области появится замминистра по патриотической работе
Таких же заместителей планируют ввести во всех районных администрациях. Кандидатуры на должности будут выбирать из числа участников СВО. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.
– Мы видим, что опыт участников СВО становится все более востребованным, они задействованы в проведении патриотических мероприятий, «Уроков мужества», кто-то нашел свое место в различных организациях и занимается работой с молодежью, – говорит Дмитрий Лыгин, председатель Саратовской региональной общественной организации поддержки института семьи и традиционных семейных ценностей "Союз отцов", участник специальной военной операции.
Со стороны государства создаются все условия для того, чтобы участники СВО, вернувшись домой, быстро адаптировались к мирной жизни: запущены федеральная и региональная кадровые программы, различные курсы профессиональной подготовки и переподготовки, есть возможность получения образования за счет средств федерального бюджета и многое другое.
«Губернатор анонсировал введение новой должности в региональном министерстве образования – заместителя министра по патриотической работе. Важно, что данную должность займет один из участников СВО, который, на мой взгляд, как никто другой знает, на что в современных условиях стоит обратить внимание при проведении патриотической работы и сам является примером для подрастающего поколения. Ввести аналогичные должности заместителей по патриотической работе в структуре местных администраций – правильное решение! Работа с подрастающим поколением – это ответственная миссия, особенно сегодня в условиях информационного противостояния», – отметил Лыгин.
– Мы видим, что опыт участников СВО становится все более востребованным, они задействованы в проведении патриотических мероприятий, «Уроков мужества», кто-то нашел свое место в различных организациях и занимается работой с молодежью, – говорит Дмитрий Лыгин, председатель Саратовской региональной общественной организации поддержки института семьи и традиционных семейных ценностей "Союз отцов", участник специальной военной операции.
Со стороны государства создаются все условия для того, чтобы участники СВО, вернувшись домой, быстро адаптировались к мирной жизни: запущены федеральная и региональная кадровые программы, различные курсы профессиональной подготовки и переподготовки, есть возможность получения образования за счет средств федерального бюджета и многое другое.
«Губернатор анонсировал введение новой должности в региональном министерстве образования – заместителя министра по патриотической работе. Важно, что данную должность займет один из участников СВО, который, на мой взгляд, как никто другой знает, на что в современных условиях стоит обратить внимание при проведении патриотической работы и сам является примером для подрастающего поколения. Ввести аналогичные должности заместителей по патриотической работе в структуре местных администраций – правильное решение! Работа с подрастающим поколением – это ответственная миссия, особенно сегодня в условиях информационного противостояния», – отметил Лыгин.