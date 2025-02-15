В Саратове прошел концерт, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов

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На мероприятии присутствовали: председатель правления Саратовской городской организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и участников специальной военной операции» Равиль Насыров; председатель Совета союза офицеров запаса, ветеран боевых действий, подполковник запаса Алексей Юрченков; ветеран Афганской войны, подполковник внутренней службы, кавалер Ордена Красной Звезды Владимир Баранов; ветеран боевых действий в Афганистане, подполковник в отставке Сергей Коновалов; летчик вертолетов МИ-24 и Ми-8, ветеран боевых действий в Афганистане, награжден Орденом Красной Звезды, Орденом «За службу Родине» 3 степени и 16-ю памятными и юбилейными медалями, подполковник запаса Владимир Кунчикалеев; майор запаса Министерства Внутренних Дел, ветеран боевых действий в Чечне Александр Баранов; ветеран чеченской кампании, старшина Дмитрий Еремеев; майор запаса Министерства Внутренних Дел, ветеран Афганской и Чеченской войн Сергей Попов; учащиеся 5 «Э» класса МОУ «СОШ №43 имени Героя Советского Союза генерала армии Василия Филипповича Маргелова», студенты ГАПОУ СО «СОХТТ».В программе приняли участие члены организации «Российского Союза ветеранов Афганистана и участников СВО», представители «Совета Союзов офицеров запаса», воспитанники военно-патриотического клуба «Заря» под руководством ветерана боевых действий и участника специальной военной операции Андрея Викторовича Фетисова, знаменная группа МОУ «СОШ №43 имени Героя Советского Союза генерала армии Василия Филипповича Маргелова» и творческие коллективы МУК «ДК химиков».В рамках мероприятия представителями Саратовской городской организации «Российский союз ветеранов Афганистана и участников специальной военной операции» была организована выставка военного вооружения Афганской войны и трофейного вооружения СВО.Особый интерес у зрителя вызвал макет беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Этот день сплотил разные поколения, наполнил сердца участников мероприятия гордостью за ветеранов Афганской войны.