В Саратове прошел концерт, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов

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Где смотреть КХЛ — доступные варианты для российских болельщиков
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Михаил Исаев проверил ход работ по реконструкции кольцевой развязки на Славянской площади
11:00 | 14 февраля
Для российских и иностранных студентов СГТУ провели «Урок мужества и памяти»
10:32 | 14 февраля
Исполнение обязанностей главы Вольского района возложат на Сергея Сафонова, ранее работавшего первым заместителем главы администрации Ленинского района
10:31 | 14 февраля
Общественники Саратова поддержали назначении Исаева на пост главы
18:33 | 13 февраля
Роман Грибов заподозрил финансово-промышленные группы в информационных нападках на Михаила Исаева
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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В Саратове прошел концерт, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов

Новости
13 февраля в МУК «ДК химиков» состоялась концертная программа «На дальних рубежах с Родиной в сердце», посвященная Дню памяти воинов-интернационалистов, исполнявших служебный долг на территории Афганистана.
В Саратове прошел концерт, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов

На мероприятии присутствовали: председатель правления Саратовской городской организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и участников специальной военной операции» Равиль Насыров; председатель Совета союза офицеров запаса, ветеран боевых действий, подполковник запаса Алексей Юрченков; ветеран Афганской войны, подполковник внутренней службы, кавалер Ордена Красной Звезды Владимир Баранов; ветеран боевых действий в Афганистане, подполковник в отставке Сергей Коновалов; летчик вертолетов МИ-24 и Ми-8, ветеран боевых действий в Афганистане, награжден Орденом Красной Звезды, Орденом «За службу Родине» 3 степени и 16-ю памятными и юбилейными медалями, подполковник запаса Владимир Кунчикалеев; майор запаса Министерства Внутренних Дел, ветеран боевых действий в Чечне Александр Баранов; ветеран чеченской кампании, старшина Дмитрий Еремеев; майор запаса Министерства Внутренних Дел, ветеран Афганской и Чеченской войн Сергей Попов; учащиеся 5 «Э» класса МОУ «СОШ №43 имени Героя Советского Союза генерала армии Василия Филипповича Маргелова», студенты ГАПОУ СО «СОХТТ».

В Саратове прошел концерт, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов

В программе приняли участие члены организации «Российского Союза ветеранов Афганистана и участников СВО», представители «Совета Союзов офицеров запаса», воспитанники военно-патриотического клуба «Заря» под руководством ветерана боевых действий и участника специальной военной операции Андрея Викторовича Фетисова, знаменная группа МОУ «СОШ №43 имени Героя Советского Союза генерала армии Василия Филипповича Маргелова» и творческие коллективы МУК «ДК химиков».

В Саратове прошел концерт, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов

В рамках мероприятия представителями Саратовской городской организации «Российский союз ветеранов Афганистана и участников специальной военной операции» была организована выставка военного вооружения Афганской войны и трофейного вооружения СВО.


В Саратове прошел концерт, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов

Особый интерес у зрителя вызвал макет беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Этот день сплотил разные поколения, наполнил сердца участников мероприятия гордостью за ветеранов Афганской войны.