Сегодня в Балашове состоялся традиционный Сретенский бал

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Участниками танцевального действа стали пары из разных образовательных учреждений Балашовского района, среди которых и кадеты из 11 класса МАОУ СОШ№9 им. П.А.Столыпина г.Балашов - Виктория Елисеева и Роман Кулаков. Конкурсанты соревновались в исполнении танцев «Кадриль», «Полька», «Венский вальс», «Испанский вальс», а также играли в знаменитый «Ручеек».Пары не только кружились в танцах, но и состязались в эрудиции: отвечали на вопросы православной викторины. На балу выступали вокалисты, актеры и музыканты.В завершение торжества, почетные гости наградили лучшие, по их мнению, пары.Так, и.о. заместителя главы района по социальным вопросам Андрей Нестеров отметил пару наших прекрасных учащихся. Они стали победителями в номинации «Самая изысканная пара».