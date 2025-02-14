14 Февраля 2025 ПЯТНИЦА
Новости
21:56 | 14 февраля
Сегодня в Балашове состоялся традиционный Сретенский бал
14:26 | 14 февраля
Казачата приняли участие во Всероссийской Акции «Письмо солдату»
14:08 | 14 февраля
Дуб-старожил из Лысогорского района получил всероссийский статус «Дерево – памятник живой природы»
13:44 | 14 февраля
Где смотреть КХЛ — доступные варианты для российских болельщиков
12:02 | 14 февраля
Михаил Исаев проверил ход работ по реконструкции кольцевой развязки на Славянской площади
11:00 | 14 февраля
Для российских и иностранных студентов СГТУ провели «Урок мужества и памяти»
10:32 | 14 февраля
Исполнение обязанностей главы Вольского района возложат на Сергея Сафонова, ранее работавшего первым заместителем главы администрации Ленинского района
10:31 | 14 февраля
Общественники Саратова поддержали назначении Исаева на пост главы
18:33 | 13 февраля
Роман Грибов заподозрил финансово-промышленные группы в информационных нападках на Михаила Исаева
15:04 | 13 февраля
Председатель общественной палаты Саратовской области поддержал возвращение Михаила Исаева на должность главы Саратова
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Сегодня в Балашове состоялся традиционный Сретенский бал

Новости
Сегодня в Балашове состоялся традиционный Сретенский бал

Участниками танцевального действа стали пары из разных образовательных учреждений Балашовского района, среди которых и кадеты из 11 класса МАОУ СОШ№9 им. П.А.Столыпина г.Балашов - Виктория Елисеева и Роман Кулаков. Конкурсанты соревновались в исполнении танцев «Кадриль», «Полька», «Венский вальс», «Испанский вальс», а также играли в знаменитый «Ручеек».


Сегодня в Балашове состоялся традиционный Сретенский бал

Пары не только кружились в танцах, но и состязались в эрудиции: отвечали на вопросы православной викторины. На балу выступали вокалисты, актеры и музыканты.

Сегодня в Балашове состоялся традиционный Сретенский бал

В завершение торжества, почетные гости наградили лучшие, по их мнению, пары.

Сегодня в Балашове состоялся традиционный Сретенский бал

Так, и.о. заместителя главы района по социальным вопросам Андрей Нестеров отметил пару наших прекрасных учащихся. Они стали победителями в номинации «Самая изысканная пара».

Сегодня в Балашове состоялся традиционный Сретенский бал