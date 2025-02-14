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Дуб-старожил из Лысогорского района получил всероссийский статус «Дерево – памятник живой природы»

Новости
Дуб-старожил из Лысогорского района получил всероссийский статус «Дерево – памятник живой природы»


В Совете Федерации прошло заседание программного комитета Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы».

Членам сертификационной комиссии утвердили список деревьев – памятников живой природы всероссийского значения.

Среди них оказался и дуб-старожил, который растет вблизи села Широкий Карамыш Лысогорского района Саратовской области.

Инициатором внесения дерева в реестр стали Вячеслав Филюков, педагог и руководитель школьного краеведческого музея «Поиск» местной школы и Георгий Неробеев, эколог и член регионального Российского географического общества.

«Дуб черешчатый, получивший от местных жителей название «Василич», достигает в обхвате полметра, в высоту 15 метров, диаметр ствола 160 см, а ширина кроны 14 метров, шарообразная. Примерный возраст дерева впечатляет, по подсчетам ему 964 года», - рассказал о дубе-великане Георгий Неробеев.