14 Февраля 2025 ПЯТНИЦА
Новости
14:08 | 14 февраля
Дуб-старожил из Лысогорского района получил всероссийский статус «Дерево – памятник живой природы»
13:44 | 14 февраля
Где смотреть КХЛ — доступные варианты для российских болельщиков
12:02 | 14 февраля
Михаил Исаев проверил ход работ по реконструкции кольцевой развязки на Славянской площади
11:00 | 14 февраля
Для российских и иностранных студентов СГТУ провели «Урок мужества и памяти»
10:32 | 14 февраля
Исполнение обязанностей главы Вольского района возложат на Сергея Сафонова, ранее работавшего первым заместителем главы администрации Ленинского района
10:31 | 14 февраля
Общественники Саратова поддержали назначении Исаева на пост главы
18:33 | 13 февраля
Роман Грибов заподозрил финансово-промышленные группы в информационных нападках на Михаила Исаева
15:04 | 13 февраля
Председатель общественной палаты Саратовской области поддержал возвращение Михаила Исаева на должность главы Саратова
13:02 | 13 февраля
Аркадакские «серебряные» волонтеры отправили на фронт «Леших» и домашний чай
12:04 | 13 февраля
Саратовские научно-практические разработки в сфере медицины активно применяются врачами и продаются в аптеках
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Михаил Исаев проверил ход работ по реконструкции кольцевой развязки на Славянской площади

Новости
Михаил Исаев проверил ход работ по реконструкции кольцевой развязки на Славянской площади


«Благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина были найдены средства на расселение аварийного жилого фонда на въезде в город. 

Сейчас подрядчик активно занимается подготовительными работами по обустройству и расширению дороги, а также строительству кольца. До начала работ будет выполнена замена и вынос коммуникаций. В настоящее время, по ранее данному поручению губернатора Романа Бусаргина, необходимо решить вопросы по дальнейшему благоустройству. 

Дал соответствующие поручения профильным руководителям администрации. 

Необходимо увязать работы с благоустройством территории, на которой застройщик планировал возвести очередную многоэтажку. Это удалось предотвратить благодаря усилиям региональной власти. Теперь нужно сделать всё, чтобы «ворота» в город были привлекательными для жителей и гостей города»,- сообщил Михаил Исаев.