Михаил Исаев проверил ход работ по реконструкции кольцевой развязки на Славянской площади

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«Благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина были найдены средства на расселение аварийного жилого фонда на въезде в город.Сейчас подрядчик активно занимается подготовительными работами по обустройству и расширению дороги, а также строительству кольца. До начала работ будет выполнена замена и вынос коммуникаций. В настоящее время, по ранее данному поручению губернатора Романа Бусаргина, необходимо решить вопросы по дальнейшему благоустройству.Дал соответствующие поручения профильным руководителям администрации.Необходимо увязать работы с благоустройством территории, на которой застройщик планировал возвести очередную многоэтажку. Это удалось предотвратить благодаря усилиям региональной власти. Теперь нужно сделать всё, чтобы «ворота» в город были привлекательными для жителей и гостей города»,- сообщил Михаил Исаев.