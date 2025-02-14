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Для российских и иностранных студентов СГТУ провели «Урок мужества и памяти»

Новости
Для российских и иностранных студентов СГТУ провели «Урок мужества и памяти»


15 февраля отмечается 36-я годовщина завершения боевых задач ограниченным контингентом советских войск в Афганистане. Эта дата - напоминание о сложной странице нашей истории, о мужестве и стойкости солдат и офицеров, исполнявших свой долг вдали от Родины.
В преддверии памятной даты студенты Саратовского государственного технического университета им. Гагарина Ю.А., в том числе иностранные, посетили Урок мужества и памяти «Души, опалённые Афганистаном», состоявшийся в Саратовской областной универсальной научной библиотеке.

До начала мероприятия студенты посмотрели книжную выставку «Афганистан. Мужество и память». На выставке представлены художественные и документальные произведения, повествующие об истории войны в Афганистане, а также о её причинах и последствиях, о суровых боевых испытаниях наших воинов-интернационалистов, которые сохранили верность военной присяге, воинскому и человеческому долгу.

Для российских и иностранных студентов СГТУ провели «Урок мужества и памяти»

Участникам мероприятия показали кадры военной кинохроники, зачитали письма бойцов своим родным, прозвучали стихи поэтов-афганцев.

«Мы понимаем, что герои Афганской войны проявили невероятное мужество и самоотверженность, защищая безопасность нашей страны. Это вдохновляет нас следовать их примеру!» – поделился студент третьего курса Сергей Митяшин.

Для российских и иностранных студентов СГТУ провели «Урок мужества и памяти»

Урок мужества и памяти, приурочен к 15 февраля – Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Напомним, 2025 год объявлен Президентом Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. Это решение принято в целях сохранения исторической памяти, в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в благодарность ветеранам и признавая подвиг участников специальной военной операции