Исполнение обязанностей главы Вольского района возложат на Сергея Сафонова, ранее работавшего первым заместителем главы администрации Ленинского района
Сегодня районное собрание депутатов согласовало его назначение на заместителя по ЖКХ, а значит он начнет исполнять обязанности руководителя муниципалитета, так как действующий глава Андрей Татаринов ранее сообщил, что покидает свой пост.
Районным депутатам Сергея Сафонова представил и.о. вице-губернатора Михаил Орлов.
«Сергей Евгеньевич опытный руководитель. С 2021 года занимал должность первого заместителя главы
администрации крупневшего района Саратова - Ленинского. Курировал сложные блоки, в том числе ЖКХ и благоустройство. Знаю его как ответственного человека и грамотного руководителя. На территории Вольского района накопилось много проблем, требующих решения. Не сомневаюсь, что Сергей Евгеньевич быстро погрузится в проблематику району и приступит к эффективному выполнению задач по развитию района», - отметил Михаил Орлов.
Районным депутатам Сергея Сафонова представил и.о. вице-губернатора Михаил Орлов.
«Сергей Евгеньевич опытный руководитель. С 2021 года занимал должность первого заместителя главы
администрации крупневшего района Саратова - Ленинского. Курировал сложные блоки, в том числе ЖКХ и благоустройство. Знаю его как ответственного человека и грамотного руководителя. На территории Вольского района накопилось много проблем, требующих решения. Не сомневаюсь, что Сергей Евгеньевич быстро погрузится в проблематику району и приступит к эффективному выполнению задач по развитию района», - отметил Михаил Орлов.