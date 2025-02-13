13 Февраля 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
15:04 | 13 февраля
Председатель общественной палаты Саратовской области поддержал возвращение Михаила Исаева на должность главы Саратова
13:02 | 13 февраля
Аркадакские «серебряные» волонтеры отправили на фронт «Леших» и домашний чай
12:04 | 13 февраля
Саратовские научно-практические разработки в сфере медицины активно применяются врачами и продаются в аптеках
14:44 | 12 февраля
Саратов принимает лучших атлетов подводного спорта из 20 регионов страны
13:13 | 12 февраля
Михаил Исаев возвращается в кресло мэра Саратова
12:28 | 12 февраля
Завершен прием заявок на участие в конкурсе социальных архитекторов.
10:44 | 12 февраля
Победители конкурса Фонда президентских грантов рассказали о своих проектах
10:28 | 12 февраля
Продукцией саратовских производителей заинтересовались партнеры из Казахстана, Беларуси, Грузии, Таджикистана и Казахстана
20:51 | 11 февраля
Сергей Барулин: Решение о повышении зарплаты продиктовано объективными обстоятельствами
16:00 | 11 февраля
Участник СВО из Калининска после службы занимается патриотическим воспитанием
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Председатель общественной палаты Саратовской области поддержал возвращение Михаила Исаева на должность главы Саратова

Новости
Председатель общественной палаты Саратовской области поддержал возвращение Михаила Исаева на должность главы Саратова

«Решение очень логичное. Михаил Исаев - наш саратовец,прошёл большой путь и школу управленца и на муниципальном,и на областном уровне,и на федеральном.Везде его отличала позиция квалифицированных управленческих решений. Давно заметил,что он выступает, как говорится, без бумажки, аргументировано отстаивает своё мнение. Хорошо знает Саратов, а это с глобальными планами работ очень важно! Любит свой город, а это очень важный алгоритм действий! Пожелаю быть успешным в достижении стоящих перед ним задач.И всё,что на благо людей,Общественная Палата Саратовской области обязательно поддержит», - подчеркнул Борис Шинчук.