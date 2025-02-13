Председатель общественной палаты Саратовской области поддержал возвращение Михаила Исаева на должность главы Саратова

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«Решение очень логичное. Михаил Исаев - наш саратовец,прошёл большой путь и школу управленца и на муниципальном,и на областном уровне,и на федеральном.Везде его отличала позиция квалифицированных управленческих решений. Давно заметил,что он выступает, как говорится, без бумажки, аргументировано отстаивает своё мнение. Хорошо знает Саратов, а это с глобальными планами работ очень важно! Любит свой город, а это очень важный алгоритм действий! Пожелаю быть успешным в достижении стоящих перед ним задач.И всё,что на благо людей,Общественная Палата Саратовской области обязательно поддержит», - подчеркнул Борис Шинчук.