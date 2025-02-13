Аркадакские «серебряные» волонтеры отправили на фронт «Леших» и домашний чай

просмотров: 87

«Серебряные» волонтеры из центра социального обслуживания населения Аркадакского района на постоянной основе помогают участникам специальной военной операции.На занятиях в творческой мастерской «Доброцентр» активисты изготовили по заявкам бойцов еще два снайперских маскировочных костюма «Леший».Кроме того, в рамках акции «С теплом из дома» аркадакские бабушки собрали пакетики домашнего ароматного чая с сушеными яблоками, шиповником и душистыми травами.«Наш теплый привет из родного дома не только отлично согреет бойцов, но и поддержит их иммунитет. А аромат домашнего яблочного чая обязательно поднимет настроение», - рассказали «серебряные» добровольцы.Уже в конце недели готовые изделия будут направлены «за ленточку» землякам.«С этого года творческие мастерские «Доброцентр» работают в центрах социального обслуживания населения в рамках нового национального проекта «Семья». Такие учреждения есть в каждом районе области. Для старшего поколения представлены различные технологии – от организации различного досуга до выдачи в прокат технических средств реабилитации. Активная позиция наших старших по оказанию помощи участникам специальной военной операции является достойным примером для подрастающего поколения», – рассказал министр труда и социальной защиты области Денис Давыдов.