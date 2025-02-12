Саратов принимает лучших атлетов подводного спорта из 20 регионов страны

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С 11 по 17 февраля во Дворце водных видов спорта проходит главный старт года – Кубок России по подводному спорту. Турнир объединил более 250 спортсменов из 20 регионов, которые поборются за вхождение в состав Сборной России и право представлять страну на чемпионате Европы.Сильнейшие спортсмены докажут свое мастерство в плавании в ластах, классических ластах, подводном плавании, а также нырянии в ластах в длину. Саратовскую область в турнире представляют 18 спортсменов.На торжественной церемонии открытия пловцов поприветствовал министр спорта области Олег Дубовенко, а также вице-президент федерации подводного спорта России, старший тренер сборной России Елена Аргунова и главный тренер сборной команды России Петр Зимовский.«Дворец водных видов спорта неоднократно становился местом проведения важных для нашей страны стартов. Мы рады приветствовать гостей региона на гостеприимной саратовской земле. Важно, что благодаря современному объекту у наших спортсменов есть возможность бороться за высокие награды. Желаю удачи нашим атлетам и пусть победит сильнейший!»,- обратился к участникам Кубка Олег Дубовенко.