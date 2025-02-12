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Михаил Исаев возвращается в кресло мэра Саратова

Новости
Исполняющий обязанности главы Саратова Павел Сурков ушёл в отставку в связи с переходом на новую работу.



Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Роман Бусаргин.
«Павел Васильевич Сурков сообщил, что принял серьезное решение - покинуть пост и перейти на другую работу. Поблагодарил его за проделанную работу.
В связи с решением Павла Суркова покинуть должность исполняющего полномочия главы Саратова встретился с председателем городской думы Сергеем Овсянниковым. От лица депутатов он выступил с предложением назначить на пост руководителя областного центра Михаила Исаева, отметив, что его опыт позволит эффективно решать поставленные задачи по развитию областного центра.
Поддержал эту инициативу. Михаил Александрович ранее возглавлял город, сейчас руководит одним из самых крупных муниципалитетов, где также накопилось множество проблем, требующих решения. Жители знают его по работе не только в муниципальной, но и в законодательной власти. На посту председателя областной думы решал задачи регионального уровня. Что не менее важно, досконально знает свой родной город и заслужил уважение, как честный и ответственный человек.
Вместе с Сергеем Александровичем озвучили Михаилу Александровичу это предложение. Он дал свое согласие», - сообщил глава региона.

Как подчеркнула депутат Саратовской городской Думы Ирина Видина, «возглавлять муниципалитет должен опытный и решительный человек»:
- Сошлись во мнении, что возглавлять муниципалитет должен опытный и решительный человек, хорошо знакомый людям и депутатам по своей работе. Более подходящую под эти критерии кандидатуру, чем Михаил Исаев, сложно представить. Уверена, что на посту руководителя областного центра он продолжит эффективно работать. Депутатский корпус только поддержит его в этих стремлениях», – сообщила Ирина Видина.

Депутат Саратовской городской Думы Вячеслав Тарасов подчеркнул, что «депутаты хорошо знакомы с работой Михаила Исаева в роли руководителя муниципалитета»:

- Депутатский корпус хорошо знаком с работой Михаила Исаева как в роли руководителя муниципалитета, так и в роли руководителя наших коллег по областной Думе. Поэтому у нас не было никаких сомнений. Сегодня городу нужен опытный человек и, самое главное, практик, а не теоретик. Михаил Александрович подходит как нельзя лучше, потому что на деле доказал, что он эффективный и неравнодушный руководитель, который вкладывает все силы в решение проблем людей и не боится сложностей», – рассказал Вячеслав Тарасов.