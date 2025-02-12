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Завершен прием заявок на участие в конкурсе социальных архитекторов.

Новости
Завершен прием заявок на участие в конкурсе социальных архитекторов.

Он длился ровно четыре недели и собрал 7 506 заявок. Конкурс предусматривает участие специалистов разных профессий, которые уже имеют успешный опыт реализации значимых для общественности проектов.

Как отметил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров, такая востребованность была ожидаемой для экспертного сообщества. В том числе потому, что конкурс социальных архитекторов полностью соответствует запросу на систематизацию накопленного масштабного опыта реализации востребованных инициатив, которые были реализованы в различных сферах, направлениях деятельности и территориях.

«Еще на старте конкурса мы отмечали большой интерес к нему со стороны действующих и будущих социальных архитекторов. И то, что в итоге мы получили больше 7,5 тысяч заявок, говорит об актуальности и востребованности проекта. Важно, что специалисты, которые сегодня занимаются разработкой и реализацией общественно значимых проектов, получили доступ к новому социальному лифту. Их ждет очень серьезный процесс обучения. Полагаю, что от выпускников мы вправе ждать сильных и применимых на практике работ», - отметил Алексей Комиссаров.

Для завершения процедуры регистрации желающие принять участие в конкурсе должны направить заполненные анкеты и эссе. Они принимаются до 12.00 (мск) 13 февраля.