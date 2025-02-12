Победители конкурса Фонда президентских грантов рассказали о своих проектах
По итогам первого конкурса Фонда президентских грантов 2025 года поддержку на общую сумму 26 млн. рублей получили 11 некоммерческих организаций области по шести грантовым направлениям.
Большинство проектов будут направлены на сохранение исторической памяти, поддержку семьи, материнства и детства. Гранты также получили социальные инициативы, направленные на развитие институтов гражданского общества, охраны окружающей среды, социальное поддержку населения, проекты в сфере образования, науки и просвещения.
Оценивая результаты конкурса, министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина отметила, что в целом это хороший результат, который свидетельствует о развитости некоммерческого сектора области и его готовности участвовать в федеральных грантовых конкурсах.
Министерство внутренней политики и общественных отношений на постоянной основе оказывает некоммерческим организациям всестороннюю методическую, консультационную и информационную поддержку по реализации социально значимых инициатив, и будет продолжать работу в этом направлении.
«Поддержка некоммерческих организаций области – это одно из направлений деятельности нашего министерства, мы не только проводим областной конкурс грантов, но также и оказываем консультационную и методологическую поддержку некоммерческим организациям при подаче заявок на грантовые конкурсы различного уровня. Наши специалисты проводят семинары, в ходе которых каждый участник имеет возможность задать интересующие вопросы, также всегда можно обратиться индивидуально. В этом году для успешного обмена опытом министерство планирует организовать серию информационно-просветительских мероприятий с победителями первого конкурса 2025 года Фонда президентских грантов. Надеемся, что это даст свои плоды, и количество победителей следующих конкурсов будет только увеличиваться», - подчеркнула Наталья Трошина.
Проект «Водорослям крышка. Амбассадоры рек» направлен на распространение успешной модели раздельного сбора отходов и помощи экосистемам рек.
Проект «Доброславные маршруты по Саратовской области» направлен на развитие и создание инклюзивных туристических маршрутов для «особенных» детей.
Проект «Герои Земли Саратовской» направлен на увековечивание памяти героев специальной военной операции и патриотическое воспитание молодежи в интерактивно-художественной форме.
В настоящее время Фонд президентских грантов принимает заявки на второй конкурс 2025 года. Подать заявку можно на сайте https://президентскиегранты.рф/ до 15 марта текущего года. Результаты конкурса будут объявлены в июне.
Большинство проектов будут направлены на сохранение исторической памяти, поддержку семьи, материнства и детства. Гранты также получили социальные инициативы, направленные на развитие институтов гражданского общества, охраны окружающей среды, социальное поддержку населения, проекты в сфере образования, науки и просвещения.
Оценивая результаты конкурса, министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина отметила, что в целом это хороший результат, который свидетельствует о развитости некоммерческого сектора области и его готовности участвовать в федеральных грантовых конкурсах.
Министерство внутренней политики и общественных отношений на постоянной основе оказывает некоммерческим организациям всестороннюю методическую, консультационную и информационную поддержку по реализации социально значимых инициатив, и будет продолжать работу в этом направлении.
«Поддержка некоммерческих организаций области – это одно из направлений деятельности нашего министерства, мы не только проводим областной конкурс грантов, но также и оказываем консультационную и методологическую поддержку некоммерческим организациям при подаче заявок на грантовые конкурсы различного уровня. Наши специалисты проводят семинары, в ходе которых каждый участник имеет возможность задать интересующие вопросы, также всегда можно обратиться индивидуально. В этом году для успешного обмена опытом министерство планирует организовать серию информационно-просветительских мероприятий с победителями первого конкурса 2025 года Фонда президентских грантов. Надеемся, что это даст свои плоды, и количество победителей следующих конкурсов будет только увеличиваться», - подчеркнула Наталья Трошина.
Проект «Водорослям крышка. Амбассадоры рек» направлен на распространение успешной модели раздельного сбора отходов и помощи экосистемам рек.
Проект «Доброславные маршруты по Саратовской области» направлен на развитие и создание инклюзивных туристических маршрутов для «особенных» детей.
Проект «Герои Земли Саратовской» направлен на увековечивание памяти героев специальной военной операции и патриотическое воспитание молодежи в интерактивно-художественной форме.
В настоящее время Фонд президентских грантов принимает заявки на второй конкурс 2025 года. Подать заявку можно на сайте https://президентскиегранты.рф/ до 15 марта текущего года. Результаты конкурса будут объявлены в июне.