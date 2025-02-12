Победители конкурса Фонда президентских грантов рассказали о своих проектах

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Большинство проектов будут направлены на сохранение исторической памяти, поддержку семьи, материнства и детства. Гранты также получили социальные инициативы, направленные на развитие институтов гражданского общества, охраны окружающей среды, социальное поддержку населения, проекты в сфере образования, науки и просвещения.Оценивая результаты конкурса, министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина отметила, что в целом это хороший результат, который свидетельствует о развитости некоммерческого сектора области и его готовности участвовать в федеральных грантовых конкурсах.Министерство внутренней политики и общественных отношений на постоянной основе оказывает некоммерческим организациям всестороннюю методическую, консультационную и информационную поддержку по реализации социально значимых инициатив, и будет продолжать работу в этом направлении.«Поддержка некоммерческих организаций области – это одно из направлений деятельности нашего министерства, мы не только проводим областной конкурс грантов, но также и оказываем консультационную и методологическую поддержку некоммерческим организациям при подаче заявок на грантовые конкурсы различного уровня. Наши специалисты проводят семинары, в ходе которых каждый участник имеет возможность задать интересующие вопросы, также всегда можно обратиться индивидуально. В этом году для успешного обмена опытом министерство планирует организовать серию информационно-просветительских мероприятий с победителями первого конкурса 2025 года Фонда президентских грантов. Надеемся, что это даст свои плоды, и количество победителей следующих конкурсов будет только увеличиваться», - подчеркнула Наталья Трошина.Проект «Водорослям крышка. Амбассадоры рек» направлен на распространение успешной модели раздельного сбора отходов и помощи экосистемам рек.Проект «Доброславные маршруты по Саратовской области» направлен на развитие и создание инклюзивных туристических маршрутов для «особенных» детей.Проект «Герои Земли Саратовской» направлен на увековечивание памяти героев специальной военной операции и патриотическое воспитание молодежи в интерактивно-художественной форме.В настоящее время Фонд президентских грантов принимает заявки на второй конкурс 2025 года. Подать заявку можно на сайте https://президентскиегранты.рф/ до 15 марта текущего года. Результаты конкурса будут объявлены в июне.