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Продукцией саратовских производителей заинтересовались партнеры из Казахстана, Беларуси, Грузии, Таджикистана и Казахстана

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Восемь саратовских компаний представили регион на крупнейшей международной выставке продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе «Продэкспо-2025», которая прошла в Москве.


В числе презентованной продукции саратовского производства экологически чистая мука, семена подсолнечника, кондитерские изделия, минеральная вода, соки и лимонады, приправы и специи.

Участие компаний в мероприятии международного уровня организовано при содействии министерства экономического развития области, Центра поддержки экспорта в рамках национальных проектов Президента России Владимира Путина «Международная кооперация и экспорт», «Эффективная и конкурентная экономика».

«Мероприятия такого уровня позволяют предприятиям ознакомиться с трендами в пищевом производстве, провести переговоры с потенциальными партнерами, расширить географию поставок и повысить узнаваемость собственного бренда как в России, так и за рубежом», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.

По итогам участия в выставке саратовские производители уже прорабатывают детали сотрудничества и поставки пробных партий товаров в Казахстан, Беларусь, Грузию, Таджикистан, Казахстан.