Продукцией саратовских производителей заинтересовались партнеры из Казахстана, Беларуси, Грузии, Таджикистана и Казахстана

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В числе презентованной продукции саратовского производства экологически чистая мука, семена подсолнечника, кондитерские изделия, минеральная вода, соки и лимонады, приправы и специи.Участие компаний в мероприятии международного уровня организовано при содействии министерства экономического развития области, Центра поддержки экспорта в рамках национальных проектов Президента России Владимира Путина «Международная кооперация и экспорт», «Эффективная и конкурентная экономика».«Мероприятия такого уровня позволяют предприятиям ознакомиться с трендами в пищевом производстве, провести переговоры с потенциальными партнерами, расширить географию поставок и повысить узнаваемость собственного бренда как в России, так и за рубежом», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.По итогам участия в выставке саратовские производители уже прорабатывают детали сотрудничества и поставки пробных партий товаров в Казахстан, Беларусь, Грузию, Таджикистан, Казахстан.