Участник СВО из Калининска после службы занимается патриотическим воспитанием

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Дмитрий Ширякин родом из села Сергиевка Калининского района Саратовской области. С детства мечтал стать военным, и эта мечта привела его в ряды Вооруженных Сил РФ. Срочную службу он нес в Хабаровске, затем заключил контракт, участвовал в контртеррористической операции в Дагестане, в освобождении Крыма, служил в Сирии, в 2022 году был мобилизован в зону специальной военной операции.В 2023 году получил тяжелое ранение, после лечения и реабилитации служит старшим помощником военного комиссара в городе Калининск.Он активно участвует в жизни общества, уделяет особое внимание работе с молодым поколением и воспитанию патриотизма.За годы службы Дмитрий Ширякин удостоен многих наград: «За боевое отличие», «За операцию в Сирии», «За освобождение Крыма», «За ратную доблесть», «Воинская доблесть 2-й степени», «За службу на Кавказе», «За 105- летие разведки», «За мужество и отвагу».