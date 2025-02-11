11 Февраля 2025 ВТОРНИК
Новости
13:09 | 11 февраля
24 февраля стартует очередной набор слушателей в «Школу молодых управленцев»
12:00 | 11 февраля
Одаренные дети подготовили поздравления участникам СВО
11:00 | 11 февраля
В Энгельсе открылась выставка фотовоспоминаний «Дни в Афгане»
10:30 | 11 февраля
Делегация из Оренбурга изучила саратовский опыт работы с семьями, находящимися в социально опасном положении
09:52 | 11 февраля
Сегодня утром силами ПВО ликвидированы БПЛА в Саратовской области
16:00 | 10 февраля
Заработная плата в науке и связи выросла до 80 тысяч рублей
15:47 | 10 февраля
Саратовская область один из лидеров по переселению граждан из аварийного жилья в ПФО
14:27 | 10 февраля
В Саратовской области появится новый механизм обратной связи для бизнеса
12:56 | 10 февраля
Территория Парка Победы расширена на 5 гектаров
11:00 | 10 февраля
Юные саратовские баскетболисты вышли в финал первенства России
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

24 февраля стартует очередной набор слушателей в «Школу молодых управленцев»

Новости
24 февраля стартует очередной набор слушателей в «Школу молодых управленцев»


24 февраля 2025 года в регионе стартует очередной набор слушателей в «Школу молодых управленцев». Проект реализуется при поддержке губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. Его основная цель – формирование и подготовка резерва граждан, обладающих необходимой профессиональной компетентностью, личностно – деловыми качествами и творческим потенциалом, соответствующим требованиям для замещения должности руководителя.

В конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте до 35 лет, постоянно проживающие на территории Саратовской области и имеющие гражданство Российской Федерации. В числе требованиям к кандидатам – наличие высшего образования и общий стаж работы не менее 2 лет, за исключением победителей Всероссийского молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!».

Обучение участников планируется проводить в дистанционном и очном формате, по окончании обучения защищаются выпускные проекты. По итогам успешной защиты выпускникам вручается документ об окончании обучения и сертификат участника проекта «Школа молодых управленцев Саратовской области».

Наиболее отличившиеся в процессе обучения при подготовке и защите проектов слушатели получат рекомендательные письма для последующего участия в конкурсах для включения в кадровые резервы исполнительных органов Саратовской области и органов местного самоуправления Саратовской области, а также в резерв управленческих кадров губернатора Саратовской области в установленном законодательством порядке.

Дополнительную информацию об условиях конкурса, а также образцы документов для заполнения можно найти на официальном сайте Правительства Саратовской области в разделе «Школа молодых управленцев» (http://saratov.gov.ru/informers/school/).

Прием документов на конкурс будет осуществляться до 17 марта 2025 года.