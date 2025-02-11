24 февраля стартует очередной набор слушателей в «Школу молодых управленцев»

просмотров: 87

24 февраля 2025 года в регионе стартует очередной набор слушателей в «Школу молодых управленцев». Проект реализуется при поддержке губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. Его основная цель – формирование и подготовка резерва граждан, обладающих необходимой профессиональной компетентностью, личностно – деловыми качествами и творческим потенциалом, соответствующим требованиям для замещения должности руководителя.В конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте до 35 лет, постоянно проживающие на территории Саратовской области и имеющие гражданство Российской Федерации. В числе требованиям к кандидатам – наличие высшего образования и общий стаж работы не менее 2 лет, за исключением победителей Всероссийского молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!».Обучение участников планируется проводить в дистанционном и очном формате, по окончании обучения защищаются выпускные проекты. По итогам успешной защиты выпускникам вручается документ об окончании обучения и сертификат участника проекта «Школа молодых управленцев Саратовской области».Наиболее отличившиеся в процессе обучения при подготовке и защите проектов слушатели получат рекомендательные письма для последующего участия в конкурсах для включения в кадровые резервы исполнительных органов Саратовской области и органов местного самоуправления Саратовской области, а также в резерв управленческих кадров губернатора Саратовской области в установленном законодательством порядке.Дополнительную информацию об условиях конкурса, а также образцы документов для заполнения можно найти на официальном сайте Правительства Саратовской области в разделе «Школа молодых управленцев» (http://saratov.gov.ru/informers/school/).Прием документов на конкурс будет осуществляться до 17 марта 2025 года.