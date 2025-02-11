11 Февраля 2025 ВТОРНИК
Новости
13:09 | 11 февраля
24 февраля стартует очередной набор слушателей в «Школу молодых управленцев»
12:00 | 11 февраля
Одаренные дети подготовили поздравления участникам СВО
11:00 | 11 февраля
В Энгельсе открылась выставка фотовоспоминаний «Дни в Афгане»
10:30 | 11 февраля
Делегация из Оренбурга изучила саратовский опыт работы с семьями, находящимися в социально опасном положении
09:52 | 11 февраля
Сегодня утром силами ПВО ликвидированы БПЛА в Саратовской области
16:00 | 10 февраля
Заработная плата в науке и связи выросла до 80 тысяч рублей
15:47 | 10 февраля
Саратовская область один из лидеров по переселению граждан из аварийного жилья в ПФО
14:27 | 10 февраля
В Саратовской области появится новый механизм обратной связи для бизнеса
12:56 | 10 февраля
Территория Парка Победы расширена на 5 гектаров
11:00 | 10 февраля
Юные саратовские баскетболисты вышли в финал первенства России
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Одаренные дети подготовили поздравления участникам СВО

Новости
Одаренные дети подготовили поздравления участникам СВО


Накануне Дня защитника Отечества ученики Детской школы искусств имени А.А.Талдыкина из города Калининска подготовили яркие рисунки и письма для бойцов, которые выполняют свой долг в зоне СВО.

В своих письмах дети выразили слова поддержки и благодарности за их ратный труд, героизм и мужество в защите нашей Родины. Они также передали тёплые и душевные поздравления с пожеланиями здоровья и скорейшего возвращения домой с победой!

«Мы воспитываем детей в духе патриотизма. Рассказываем им о наших героях, учим патриотические песни, проводим мероприятия, которые помогают им проникнуться любовью и преданностью к своей Родине, малой Родине и своему народу, — рассказал Сергей Абдулин, директор ДШИ. — Рисунки и открытки, которые дети с любовью подготовили для наших защитников, уже в пути на фронт. В этом нам помогла Валентина Коробченко, начальник Калининской автошколы ДОСААФ. Она забрала их, чтобы передать с гуманитарной помощью».