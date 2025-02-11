Одаренные дети подготовили поздравления участникам СВО

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Накануне Дня защитника Отечества ученики Детской школы искусств имени А.А.Талдыкина из города Калининска подготовили яркие рисунки и письма для бойцов, которые выполняют свой долг в зоне СВО.В своих письмах дети выразили слова поддержки и благодарности за их ратный труд, героизм и мужество в защите нашей Родины. Они также передали тёплые и душевные поздравления с пожеланиями здоровья и скорейшего возвращения домой с победой!«Мы воспитываем детей в духе патриотизма. Рассказываем им о наших героях, учим патриотические песни, проводим мероприятия, которые помогают им проникнуться любовью и преданностью к своей Родине, малой Родине и своему народу, — рассказал Сергей Абдулин, директор ДШИ. — Рисунки и открытки, которые дети с любовью подготовили для наших защитников, уже в пути на фронт. В этом нам помогла Валентина Коробченко, начальник Калининской автошколы ДОСААФ. Она забрала их, чтобы передать с гуманитарной помощью».