В Энгельсе открылась выставка фотовоспоминаний «Дни в Афгане»

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«Народная студия» фотостудия «Эпос» приглашает посетить открывшуюся выставку фотовоспоминаний «Дни в Афгане».В экспозиции представлены кадры из личного архива кавалера ордена Красной звезды, воина-интернационалиста, ветерана боевых действий Сергея Анатольевича Павлова и кавалера ордена Красной звезды, ветерана боевых действий в Афганистане и Сирии Владимира Петровича Сигзанова.15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В 2025 году отмечается 36-я годовщина вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.В трудных условиях, вдали от Родины, военнослужащие и гражданские специалисты честно выполняли свой долг и твердо отстаивали государственные интересы. При решении сложных задач демонстрировали высочайший профессионализм, мужество и силу духа!Место проведения: ДК«Восход», г.Энгельс, рп..Приволжский, квартал 4, дом №10.Режим работы выставки: ежедневно 09:00 до 20:00Вход свободный!