Делегация из Оренбурга изучила саратовский опыт работы с семьями, находящимися в социально опасном положении

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По рекомендации Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка делегация Оренбургской области посетила Саратов. Гости ознакомились с положительной практикой организации работы с семьями, находящимися в социально опасном положении.Специалисты из Оренбурга ознакомились с работой комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Специализированного дома ребенка г. Саратова, социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Надежда» и центра образования «Родник знаний» г. Энгельса.Саратовцы представили коллегам используемые в работе современные технологии, направленные на профилактику социального сиротства, сохранение кровной семьи, а также региональная правовая база и методические разработки.«Такие визиты способствуют улучшению качества работы, а также помогают распространять лучшие практики и подходы в области профилактики социального сиротства»,- подвела итоги председатель областной комиссии Анастасия Борода.