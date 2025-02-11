Сегодня утром силами ПВО ликвидированы БПЛА в Саратовской области

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Как сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, "есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове. В местах возможного падения обломков работают оперативные службы. Пострадавших предварительно нет".По сообщению Минобороны России, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов: 18 БпЛА – над территорией Саратовской области; 13 БпЛА – над территорией Ростовской области, шесть – над территорией Брянской области, два – над территорией Волгоградской области и один – над территорией Белгородской области.Росавиация сообщила, что саратовский аэропорт «Гагарин» ранним утром был закрыт для приема и выпуска воздушных судов.К данному часу в аэропорту «Гагарин» сняты введенные ограничения.Возгорание на промышленном предприятии в Саратове после атаки БПЛА ликвидировано.