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Сегодня утром силами ПВО ликвидированы БПЛА в Саратовской области

Новости
Ранним утром жители Саратовской области проснулись от звуков сирены и взрывов.

Как сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, "есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове. В местах возможного падения обломков работают оперативные службы. Пострадавших предварительно нет".

По сообщению Минобороны России, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов: 18 БпЛА – над территорией Саратовской области; 13 БпЛА – над территорией Ростовской области, шесть – над территорией Брянской области, два – над территорией Волгоградской области и один – над территорией Белгородской области.

Росавиация сообщила, что саратовский аэропорт «Гагарин» ранним утром был закрыт для приема и выпуска воздушных судов.
К данному часу в аэропорту «Гагарин» сняты введенные ограничения.
Возгорание на промышленном предприятии в Саратове после атаки БПЛА ликвидировано.