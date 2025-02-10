Заработная плата в науке и связи выросла до 80 тысяч рублей

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Наибольшая среднемесячная заработная плата – у работников по добыче полезных ископаемых – 83,5 тысячи рублей, специалисты профессиональной, научной и технической деятельности получают 78,5 тысяч рублей, в области информации и связи – 78,1 тысяч рублей.По отдельным видам экономической деятельности заработная плата росла темпами выше, чем в среднем по области. Так, в административной деятельности заработная плата выросла на 23,8%, в оптовой и розничной торговле – на 21,7%, в области информации и связи – на 20,7%, обеспечение электроэнергией, газом и паром – на 20,4%, добыча полезных ископаемых - на 19,8%, строительство – на 18,5%, обрабатывающие производства – на 18,3%, сельское хозяйство – на 18%.По трем видам деятельности заработная плата по итогам11 месяцев 2024 года выше, чем в среднем по ПФО. Это сельское хозяйство – 54,5 тысячи рублей (3 место в ПФО), обеспечение электроэнергией, газом, паром – 71,5 тысяч рублей (4 место в ПФО), строительство – 60,1 тысяч рублей (5 место в ПФО).Правительство области работает над повышением заработной платы, в том числе с помощью территорий развития. Так, по рабочим местам, созданным резидентами особой экономической зоны «Алмаз», средняя заработная плата составляет порядка 128 тысяч рублей.