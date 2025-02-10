Саратовская область один из лидеров по переселению граждан из аварийного жилья в ПФО

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Саратовская область вошла в число лидеров среди регионов Приволжского федерального округа по реализации программы переселения граждан из ветхих и аварийных домов.С 2019 года в регионе было расселено более 400 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда, что позволило улучшить жилищные условия для более 23 тысяч людей. Эти показатели ставят Саратовскую область на второе место в ПФО по объемам переселения, уступая лишь Пермскому краю.Так, в рамках двух этапов реализации программы, включающей аварийный жилищный фонд, признанный таковым с 2017 по 2022 год, порядка 13 тысяч человек смогли улучшить свои жилищные условия, переехав из аварийных домов в новые квартиры, а аварийный жилищный фонд региона сократился на более чем 220 тысяч квадратных метров.