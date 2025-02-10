В Саратовской области появится новый механизм обратной связи для бизнеса

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Он позволит инвесторам подавать обращения через портал «Госуслуги», используя специальную платформу обратной связи для бизнеса (ПОС Бизнес).«С помощью этого механизма сократится срок рассмотрения органами власти проблемных вопросов предпринимателей. Министерство инвестиционной политики определено единым центром обработки таких обращений бизнеса в регионе. Внедрение этого элемента будет осуществлено в текущем году», - рассказал министр Александр Марченко.ПОС Бизнес – это система, с помощью которой предприниматели и инвесторы могут сообщить о любых трудностях при ведении бизнеса, а также получить консультацию или помощь. Обращения будут оперативно рассмотрены профильными ведомствами или организациями, которые отвечают за решение этих вопросов. Написать обращение можно будет на сайте Госуслуг и в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Для этого потребуется подтвержденная учетная запись организации или предпринимателя на Госуслугах.