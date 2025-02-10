Территория Парка Победы расширена на 5 гектаров

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«В рамках первого этапа благоустройства Парка Победы за счет создания экотропы его территория впервые за долгие годы была расширена на 5 гектаров. Также была заменена плитка перед Вечным огнем, обновлена брусчатка, оборудована система автополива.Обсудили планы по дальнейшему развитию знакового для Саратова места и подготовке его к празднованию 80-летия Победы. Региональная власть окажет дополнительную финансовую поддержку для реализации этих решений.Планируется к 9 мая отремонтировать автомобильную дорогу, ведущую к Парку со стороны улицы Мясницкая, и привести в порядок лестницу со стороны улицы им. 32-й Стрелковой дивизии, обновить часть мемориалов и провести текущий ремонт «Фонтана слез». Кроме того, в будущем рассматривается возможность организации еще одного подхода со стороны улицы Счастливая.Важным вопросом остается озеленение территории, а также приведение в порядок выставочной военной и гражданской техники. Вся работа по этим направлениям должна перейти в активную стадию сразу после наступления положительных температур», - подчеркнул глава региона.