Юные саратовские баскетболисты вышли в финал первенства России

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Команда областной спортивной школы по баскетболу вышла в финальный раунд первенства России по баскетболу среди юношей 2010 года рождения.По итогам полуфинального раунда первенства России среди юношей до 16 лет, игры которого состоялись в ФОКе «Звездный», команда спортивной школы по баскетболу пробилась в число 16 сильнейших команд страны.В решающем матче за выход в финальный раунд наша команда одержала победу над СШ «УНИКС-Юниор» из Казани со счетом 83:62. Самым результативным в составе саратовцев стал Ярослав Поливанов, сделавший дабл-дабл из 27 очков, 13 подборов, 6 ассистов и 2 перехватов. Илья Лаврухин оформил трипл-дабл — 23 очка, 12 передач и 10 подборов.