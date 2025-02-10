В Саратове отремонтируют 2,4 км дороги по проспекту Энтузиастов

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Участок дороги, который будет отремонтирован в этом году, находится между улицами Орджоникидзе и Барнаульская. Магистраль проходит вдоль скверов Кривохижина, Дружбы народов, Авиастроителей. Кроме того, дорога ведет к ряду объектов соцсферы: детским поликлиникам №№6 и 8, гимназии №34, библиотеке и нескольким детским садам, а также к стадиону «Волга».Подрядная организация, которая будет выполнять работы, - ООО «Автогрейд». Контракт был заключен ещё в декабре 2024 года. Согласно документу завершить ремонт подрядчик должен к 31 августа. Преимущественно, работы будут вестись в ночное время, чтобы не создавать заторов на дороге днем.Отметим, что помимо проспекта Энтузиастов, в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет отремонтировано 19 км улично-дорожной сети Саратова, которые находятся в городской собственности, а также начнется строительство путепровода через железнодорожные пути на Сокурском тракте.