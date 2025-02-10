Общественный совет Озинского района обсудил вопросы реализации государственной национальной политики

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В мероприятии приняли участие заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко, глава Озинского муниципального района Антонина Галяшкина, прокурор Озинского района Дмитрий Кречетов, начальник ОМВД России по Озинскому району Илья Алексенцев.На заседании были рассмотрены вопросы профилактики правонарушений в сфере миграционного законодательства, патриотического воспитания учащихся общеобразовательных учреждений в современных условиях, а также реализация мероприятий по противодействию распространения радикальной националистической идеологии и экстремистских идей в молодёжной среде.Обращаясь к участникам встречи Тимофей Лещенко отметил: «В настоящее время вопросы национальной политики требуют повышенного внимания. В частности, необходима активизация системной работы по вопросам недопущения вовлечения молодежи в экстремистские и террористические организации, в том числе, за счет вовлечения учащихся различных национальностей общеобразовательных учреждений в мероприятия, посвященные государственным и памятным датам России и проекты, направленные на укрепление общероссийского гражданского единства».