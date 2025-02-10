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Общественный совет Озинского района обсудил вопросы реализации государственной национальной политики

Новости
Состоялось заседание Общественного совета Озинского муниципального района, посвященное вопросам реализации государственной национальной политики.



В мероприятии приняли участие заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко, глава Озинского муниципального района Антонина Галяшкина, прокурор Озинского района Дмитрий Кречетов, начальник ОМВД России по Озинскому району Илья Алексенцев.

На заседании были рассмотрены вопросы профилактики правонарушений в сфере миграционного законодательства, патриотического воспитания учащихся общеобразовательных учреждений в современных условиях, а также реализация мероприятий по противодействию распространения радикальной националистической идеологии и экстремистских идей в молодёжной среде.

Обращаясь к участникам встречи Тимофей Лещенко отметил: «В настоящее время вопросы национальной политики требуют повышенного внимания. В частности, необходима активизация системной работы по вопросам недопущения вовлечения молодежи в экстремистские и террористические организации, в том числе, за счет вовлечения учащихся различных национальностей общеобразовательных учреждений в мероприятия, посвященные государственным и памятным датам России и проекты, направленные на укрепление общероссийского гражданского единства».