С начала года жители региона заключили почти 400 социальных контрактов

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В 2025 году в Саратовской области продолжается реализация программы государственной социальной помощи на основании социального контракта. В текущем году эта программа действует уже в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Семья».Преимущественное право на получение государственной социальной помощи на основании социального контракта будет предоставлено семьям с детьми. И в первую очередь многодетным семьям.В январе уже заключено почти 400 социальных контрактов по различным направлениям. Всего в течение года планируется заключить более 6,6 тысячи социальных контрактов.«Соцконтракт – это популярная мера государственной поддержки, которая представляет собой двустороннее соглашение между учреждением соцподдержки и гражданином. Учреждение обязуется предоставить материальную поддержку, а гражданин берет на себя обязательства предпринять активные действия для получения самостоятельного дохода. Подать заявление на эту меру поддержки удобно и просто через Госуслуги», – прокомментировала заместитель министра труда и социальной защиты области Ольга Морозова.По всем вопросам можно обращаться в учреждения социальной поддержки населения по месту жительства.Напомним, обратиться за мерой поддержки могут жители области со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, установленного в области.