Политолог дал оценку решению суда в Казани по «Дому Курихина»

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Заведующий кафедрой политических наук ПИУ им. П.А.Столыпина - филиала РАНХиГС, кандидат политических наук Иван Бирюлин прокомментировал решение Арбитражного суда Поволжского округа, который отклонил кассационную жалобу на решение суда о передаче так называемого «Особняка Курихина» в собственность правительства области.«Ситуация с «Домом Курихина» стала ярким примером того, как региональная власть демонстрирует свою способность оперативно реагировать на запросы общества и действовать в рамках закона. Мы помним, как общественность обратилась с просьбой сохранить здание, возведенное на незаконно отчужденной территории музея Федина, и приспособить его под нужды культуры, например, под картинную галерею. Важно отметить, что правительство области не пошло по пути силового сноса, который мог бы привести к негативным последствиям для окружающих зданий, а нашло компромиссное решение, направленное на сохранение объекта и его использование в культурных целях. Это шаг, который не только укрепляет доверие к региональной власти, но и подчеркивает ее нацеленность на диалог с саратовцами. Сегодняшнее решение Арбитражного суда Поволжского округа — это не просто юридическая победа, но и подтверждение того, что политические уловки и попытки давления через подконтрольные медиа не способны изменить законный ход событий. Стоит напомнить, что изначально конфликт возник из-за того, что, по сути, застройщик обманул власти города и горожан, изначально получив разрешение на условиях строительства первой частной художественной галереи, а открыл ресторанный дом», - поделился мнением Бирюлин.