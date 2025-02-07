Саратовские ученые изобрели инновационный штамповый инструмент

просмотров: 94

Ученые Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. создали инновационный штамповый инструмент повышенной прочности и долговечности. Он будет применяться для изготовления штампованных титановых лопаток авиационных двигателей.Такого результата удалось достичь благодаря уменьшению износа штамповых вставок за счет лазерной наплавки на поверхность их гравюр высокопрочного наноструктурированного покрытия.Технология политеховцев поможет существенно продлить срок службы штампового оборудования на производстве, минимизируя необходимость в частом ремонте или замене.На разработку уже получен патент РФ.