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Воспитанники казачьего детского сада приняли участие в Акции "Хлеб Победы"

Новости / Общество
Воспитанники казачьего детского сада приняли участие в Акции "Хлеб Победы"

Казачата и малыши структурного подразделения МАОУ СОШ ✓9 имени П.А.Столыпина г.Балашова Саратовской области вместе с педагогами приняли участие в Акции "Хлеб Победы". Работа по участию в Акции "Хлеб Победы" проходила в несколько этапов:
сначала закупили необходимое количество булок хлеба.

Воспитанники казачьего детского сада приняли участие в Акции "Хлеб Победы"

Далее воспитатели порезали хлеб на кубики,а ребята помогли их раскладывать на противни,затем отнесли на пищеблок детского сада,где в жаровых шкафах повара высушили хлеб.

Воспитанники казачьего детского сада приняли участие в Акции "Хлеб Победы"

На следующем этапе дружный детский коллектив фасовал их в пятилитровые пластиковые контейнеры. Следующий этап-рисование солдатам рисунков,чтобы приклеить их на контейнеры.

Воспитанники казачьего детского сада приняли участие в Акции "Хлеб Победы"

Приготовленные с заботой и любовью золотистые сухари будут переданы Балашовскому станичному казачьему обществу,которое в самое ближайшее время доставит бойцам СВО.

Воспитанники казачьего детского сада приняли участие в Акции "Хлеб Победы"