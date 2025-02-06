Воспитанники казачьего детского сада приняли участие в Акции "Хлеб Победы"

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Казачата и малыши структурного подразделения МАОУ СОШ ✓9 имени П.А.Столыпина г.Балашова Саратовской области вместе с педагогами приняли участие в Акции "Хлеб Победы". Работа по участию в Акции "Хлеб Победы" проходила в несколько этапов:сначала закупили необходимое количество булок хлеба.Далее воспитатели порезали хлеб на кубики,а ребята помогли их раскладывать на противни,затем отнесли на пищеблок детского сада,где в жаровых шкафах повара высушили хлеб.На следующем этапе дружный детский коллектив фасовал их в пятилитровые пластиковые контейнеры. Следующий этап-рисование солдатам рисунков,чтобы приклеить их на контейнеры.Приготовленные с заботой и любовью золотистые сухари будут переданы Балашовскому станичному казачьему обществу,которое в самое ближайшее время доставит бойцам СВО.