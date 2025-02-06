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Николай Патрушев и Игорь Комаров посетили ведущие судостроительные предприятия Нижнего Новгорода

Новости
Николай Патрушев и Игорь Комаров посетили ведущие судостроительные предприятия Нижнего Новгорода


6 февраля 2025 года помощник Президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев вместе с полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным посетил Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева и судостроительный завод «Красное Сормово».
Николай Патрушев осмотрел суда на подводных крыльях и провел испытания их моделей, посетил инженерно-конструкторский центр по разработке новых скоростных пассажирских судов. Особое внимание помощник Президента уделил экраноплану «Спасатель», созданному из переоборудованного ракетного экраноплана «Лунь».
На встрече с конструкторами и руководством завода Николай Патрушев обсудил проект «Речные магистрали», поддержанный Президентом России Владимиром Путиным. Это развитие маршрутов и причальной инфраструктуры, а также строительство современного пассажирского скоростного флота. Центральное конструкторское бюро активно работает в этом направлении: построено уже 19 судов на подводных крыльях «Валдай 45Р» и 4 «Метеора 120Р», которые зарекомендовали себя на маршрутах в 6 регионах страны.
«Скоростные суда и экранопланы нового поколения, разработанные предприятием, весьма востребованы для грузопассажирских перевозок на внутренних водных путях, на туристических и линейных маршрутах», — отметил Николай Патрушев.
Позже на встрече с руководством судостроительного завода «Красное Сормово» обсуждались вопросы производственной загрузки и финансово-экономические показатели, а также ключевые вопросы модернизации производства.
Отмечено, что в рамках инвестиционной программы ОСК на заводе «Красное Сормово» будет произведено технологическое и техническое перевооружение — уже разработана программа на 2025–2028 годы.
Исполнительный директор ПАО «Завод «Красное Сормово»» Сергей Ляшенко представил основные производственные объекты и суда, находящиеся на разных этапах строительства. В настоящее время в производственной программе завода серия сухогрузов проекта RSD59, серия круизных судов проекта «Карелия» и серия краболовов-процессоров КСП01. Николай Патрушев отметил востребованность выпускаемой заводом продукции.