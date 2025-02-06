Врач из Саратовской области стала победительницей Всероссийского конкурса Знание.Лектор

просмотров: 94

5 февраля в Национальном центре «Россия» в Москве состоялась церемония награждения победителей четвертого сезона Всероссийского конкурса Знание.Лектор от Российского общества «Знание». Список победителей доступен на сайте проекта. Ими стали 70 лекторов из 37 регионов страны. Каждый получил по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента.Победительницей Знание.Лектор стала Анна Спиваковская, доцент Саратовского государственного медицинского университета им. В.И.Разумовского. В финале она посвятила свое выступление знаниям и навыкам по уходу за новорожденными детьми, которыми важно владеть молодым родителям.Партнеры конкурса, учредившие в этом сезоне специальные номинации для финалистов, тоже приготовили свои призы – гранты на просветительскую деятельность, запись подкастов на радио, наборы с гаджетами и полезными инструментами и др.Церемония награждения включала творческие номера, посвященные великим русским, советским и российским писателям, ученым, композиторам и поэтам, чьи юбилеи мы отмечаем в 2025 году. Запись церемонии доступна в сообществе Знание.Лектор во ВКонтакте.В четвертом сезоне Всероссийского конкурса Знание.Лектор приняли участие свыше 19 тыс. человек из всех регионов России, включая свыше 5 тысяч школьников в специальной номинации. Они готовили авторские лекции по 14 конкурсным тематикам и прошли многоступенчатый отбор, который включал обучение публичным выступлениям, организацию собственных лекций в родном регионе, собеседования с экспертами.