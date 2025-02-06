До 28 февраля жители региона могут предложить территории для благоустройства

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До 28 февраля на платформе обратной связи открыта «Форма сбора предложений по территориям для благоустройства» (https://pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs-offer/) в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным.Жители Саратовской области могут поделиться своими идеями и предложить общественные пространства, которые, по их мнению, требуют обновления. Это может быть любимый парк, двор, площадь или любой другой уголок малой Родины, требующий преображения. Все предложенные территории будут рассмотрены для включения в голосование по отбору объектов для благоустройства.Принять участие могут все граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста. Для этого необходима подтверждённая учётная запись в системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (Госуслуги).Мнение каждого жителя имеет огромное значение для развития региона. Присоединяйтесь и вносите свои предложения уже сегодня!