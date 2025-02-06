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В Саратовской области самый дешевый хлеб в ПФО

Новости
В Саратовской области самый дешевый хлеб в ПФО


Инфляция в Саратовской области оказалась ниже, чем в большинстве регионов ПФО.

За 2024 год инфляция по области составила 9,2% (к декабрю 2023 года), что ниже, чем в среднем по России и ПФО (9,5%). Среди регионов ПФО по самому низкому уровню инфляции область находится на 4 месте. Что касается продовольственной инфляции, то область занимает 5 место в ПФО по минимальному показателю (максимальный уровень - в Чувашской Республике – 12,8%).

Стоимость минимального продуктового набора в нашем регионе остается одной из самых низких в Приволжском федеральном округе и РФ – 4 и 8 место соответственно. В декабре 2024 года его цена составила 6168,9 рублей.

По состоянию на 3 февраля 2025 года в регионе цены на продукты питания ниже, чем в ПФО или на их уровне на: хлеб ржаной и пшеничный, пшено, рис, огурцы, яблоки, свинину, баранину, рыбу мороженую, масло подсолнечное, маргарин, сыр, соль, чай, печенье. По сравнению с аналогичной датой прошлого года, подешевели яйца куриные – на 10,2% и мясо кур – на 1,2%.

Цены на хлеб (ржаной и пшеничный) в области стабильно остаются самыми низкими в Приволжском федеральном округе.

На цены повлиял повышенный потребительский спрос на отдельные группы товаров, особенно на продукты длительного хранения. Кроме того, цены на плодоовощную продукцию также обусловлены сезонностью. Как правило, сезонный рост цен на овощи замедляется по мере замещения тепличной продукции овощами открытого грунта сначала с юга России, потом местными.