Международный инженерный чемпионат CASE-IN: новые возможности для молодежи Саратовской области

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Школьников и студентов Саратовской области приглашают к участию в XIII сезоне Международного инженерного чемпионата CASE-IN. Чемпионат проходит при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей» и включен в инициативу «Наука побеждать» плана Десятилетия науки и технологий в России.Соревнования проводятся в трех возрастных категориях: среди школьников, студентов и молодых специалистов.В Студенческой лиге в новом сезоне очные отборочные этапы пройдут в 83 профильных вузах, а участие в них примут студенты из более чем 200 университетов. В этой лиге 11 отраслевых направлений: архитектура, проектирование, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; биотехнологии; геологоразведка; горное дело; горные машины и оборудование; металлургия; нефтехимия; нефтегазовое дело; электроэнергетика; проектный инжиниринг; теплоэнергетика.Партнером чемпионата в этом году выступил Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. На площадке вуза пройдут отборочные этапы по направлениям «Архитектура, проектирование, строительство и ЖКХ», «Теплоэнергетика» и «Электроэнергетика».«Такие мероприятия, как чемпионат CASE-IN позволяют выйти из зоны комфорта и перейти к решению масштабных вопросов. В целом, опыт участия на мероприятиях такого уровня позволяет командам не только прокачать коммуникативные навыки, но и найти решение проблемы, посмотрев на нее свежим взглядом», - поделился участник чемпионата 2024, магистрант ИНЭН СГТУ Расим Богдалов.Школьная лига объединит учащихся 9-11 классов. Они в рамках направления «Инженерно-техническое творчество» подготовят макеты, цифровые рисунки, цифровые проекты в формате моделирования, 3D-печати, IT-решений и т.д. Победителей определят весной в онлайн формате. Команды старшеклассников в рамках отборочных соревнований будут решать кейсы от компании-партнера СИБУР. Ребята, успешно справившиеся с заданием, отправятся на очный финал CASE-IN.Лига молодых специалистов открыта для действующих молодых сотрудников компаний региона. Участники разработают решения по актуальным для российской промышленности темам, которые позволят их работодателям улучшить производственные показатели.Финал чемпионата CASE-IN пройдет в Москве в конце мая 2025 года.Чемпионы и призеры Студенческой лиги на льготных условиях поступят в магистратуру и аспирантуру университетов – партнеров, а также пройдут стажировки и практики в компаниях-партнерах с возможностью последующего трудоустройства. Школьников-победителей ждут дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении на направления бакалавриата в один из вузов – партнеров чемпионата. Наградой для лучших молодых специалистов станут возможности карьерного и профессионального роста, а также включение в управленческий кадровый резерв компаний. Помимо этого, авторы лучших идей получат приглашение на отраслевые молодежные образовательные форумы.