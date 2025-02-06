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В Саратовской области активно создают новые памятники природы

Новости
В Саратовской области активно создают новые памятники природы


В Саратовской области на сегодняшний день расположено 98 ООПТ, общей площадью 186 тысяч га. Три из них федерального, 91 - регионального и четыре местного значения.

В прошлом году созданы новые памятники природы в Ершовском районе - «Сарминская тюльпанная степь», на площади 700 га, и в Энгельсе «Урочище «Тинь-Зинь», на площади 559,7 га.

В начале текущего года завершена работа по созданию новых памятников природы «Урочище Белый ключ», на площади 152 га в Татищевском районе и «Урочище Лысая Гора», на площади 542 га, в Лысогорском районе.

«Кроме того, по поручению губернатора Романа Бусаргина планомерно с 2022 года ведется работа по увеличению площади ООПТ Кумысной поляны. Так в 2022 году площадь расширилась на 900 га, в 2023 году проведены работы по ее расширению на 759 га. В 2024 году площадь увеличена еще на 449 га. В настоящее время она составляет 6,685 тысяч га. В текущем году планируется увеличить площадь памятника природы «Кумысная поляна» на 200 га, присоединив новые природные территории, нетронутые антропогенной нагрузкой, расположенные южнее города Саратова со стороны поселка Соколовый», - рассказал министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

Развитие системы ООПТ направлено на сохранение уникальных природных комплексов и объектов Саратовской области.