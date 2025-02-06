Саратовским областным центром крови заготовлено 600 доз компонентов крови

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235 доноров сдали кровь в ходе акции «Донорство крови как стиль жизни», которая прошла в конце января в пяти отделениях Саратовского областного клинического центра крови поддержке АНО «ДОНОР ВОЛГА»Всего в акции в городах приняли участие 254 человека. Кровь и компоненты крови сдали 235 человек. По итогам акции, прошедшей в Саратове, Энгельсе, Вольске, Балаково и Балашове заготовлено 600 доз компонентов крови для больных, получающих лечение на территории Саратовской области, и для участников СВО.«В прошедшей акции приняли участие 22 первичных донора. Мы гордимся каждым! Быть донором - значит дарить другому человеку надежду и веру в мечту. Вклад доноров в здоровье пациентов просто невозможно оценить. К тому же донорство крови - визитная карточка здоровья! Перед донацией у всех бесплатно определяется группа крови и резус-фактор, а также уровень гемоглобина. Кровь обследуют на инфекции, передающиеся при переливании крови. Присоединяйтесь к донорскому движению!» - призвал министр здравоохранения Владимир Дудаков.