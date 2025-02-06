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В Татищево прошла торжественная церемония посвящения в кадеты

Новости
В Татищево прошла торжественная церемония посвящения в кадеты

Сегодня состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты учащихся классов кадетско-казачьей направленности общеобразовательных учреждений Татищевского района.

В Татищево прошла торжественная церемония посвящения в кадеты

Кадетские классы были открыты девять лет назад по инициативе Татищевского станичного казачьего общества, Волжского Казачьего Войска и районной администрации. Они функционируют в Татищевском лицее, школах села Вязовка и деревни Македоновка. Ученики активно осваивают основы военно-патриотического воспитания, изучают православные традиции и развивают такие качества, как честность, преданность и добросовестность.

Новобранцы приняли присягу и получили свои первые погоны, которые им вручили атаман Окружного казачьего общества Саратовской области А.В. Фетисов и атаман Татищевского станичного казачьего общества Д.П. Шипилов.

Также были вручены благодарственные письма Министерства внутренней политики и общественных отношений Саратовской области.

В Татищево прошла торжественная церемония посвящения в кадеты

За активное участие в мероприятиях военно-патриотической направленности отмечены:

В Татищево прошла торжественная церемония посвящения в кадеты

Елисеева Элина Мерсиковна, ученица школы деревни Македоновка;
Судьин Степан Александрович, ученик Татищевского лицея;
Фомин Сергей Павлович, ученик Татищевского лицея.

В Татищево прошла торжественная церемония посвящения в кадеты

За высокий профессионализм и значительный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения на основе казачьих традиций была выражена благодарность Челмодеевой Ирине Николаевне, учителю русского языка и литературы Татищевского лицея.

Медаль Волжского войска «За заслуги» вручена Овчинниковой Светлане Николаевне, учителю русского языка и литературы школы деревни Македоновка.

В Татищево прошла торжественная церемония посвящения в кадеты

Церемония завершилась небольшим концертом под аплодисменты присутствующих, оставив у всех участников незабываемые впечатления и чувство гордости за молодое поколение.