В Татищево прошла торжественная церемония посвящения в кадеты

просмотров: 130

Сегодня состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты учащихся классов кадетско-казачьей направленности общеобразовательных учреждений Татищевского района.Кадетские классы были открыты девять лет назад по инициативе Татищевского станичного казачьего общества, Волжского Казачьего Войска и районной администрации. Они функционируют в Татищевском лицее, школах села Вязовка и деревни Македоновка. Ученики активно осваивают основы военно-патриотического воспитания, изучают православные традиции и развивают такие качества, как честность, преданность и добросовестность.Новобранцы приняли присягу и получили свои первые погоны, которые им вручили атаман Окружного казачьего общества Саратовской области А.В. Фетисов и атаман Татищевского станичного казачьего общества Д.П. Шипилов.Также были вручены благодарственные письма Министерства внутренней политики и общественных отношений Саратовской области.За активное участие в мероприятиях военно-патриотической направленности отмечены:Елисеева Элина Мерсиковна, ученица школы деревни Македоновка;Судьин Степан Александрович, ученик Татищевского лицея;Фомин Сергей Павлович, ученик Татищевского лицея.За высокий профессионализм и значительный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения на основе казачьих традиций была выражена благодарность Челмодеевой Ирине Николаевне, учителю русского языка и литературы Татищевского лицея.Медаль Волжского войска «За заслуги» вручена Овчинниковой Светлане Николаевне, учителю русского языка и литературы школы деревни Македоновка.Церемония завершилась небольшим концертом под аплодисменты присутствующих, оставив у всех участников незабываемые впечатления и чувство гордости за молодое поколение.