ФосАгро развивает производство и увеличивает поставки удобрений фермерам России

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Балаковский филиал АО «Апатит» начал год очередным достижением: был завершён последний этап технического перевооружения 4-й системы Цеха фосфорных удобрений. Вместе с оборудованием была изменена и технология, которая теперь позволяет выпускать не только стандартные виды продукции, например, аммофос, но и совершенно новые для площадки NPK-удобрения, диаммонийфосфат. Последний, к слову, уже сыплется на местные склады. Первые партии ДАФ были получены ещё летом минувшего года. А теперь диаммонийфосфат прочно входит в стандартную номенклатуру балаковского подразделения ФосАгро.Это очень кстати, поскольку предприятие расположено в непосредственной близости к основным сельскохозяйственным регионам юга России. Отечественные фермеры ежегодно наращивают объёмы приобретения агрохимической продукции, включая удобрения ФосАгро. При этом компания является лидером по суммарным поставкам всех видов «гранул роста» российским фермерам. Таковы данные Российской ассоциации производителей удобрений.«ФосАгро-Регион», собственная сеть дистрибуции компании в 2024 году увеличила поставки на внутренний рынок на 2% - до 3,34 млн тонн. Как отмечает генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк, львиная доля закупок традиционно приходится на регионы Черноземья и Юга России. В то же время отмечается рост и в регионах со сложными агрометеорологическими условиями: на Дальнем Востоке и Северо-Западе страны.В прошлом году ассортимент этой крупнейшей в стране сети дистрибуции минеральных удобрений пополнился цветными гранулированными удобрениями. Как показывает практика, закупка окрашенных гранул хозяйствами может свести на нет попытки хищений и подмены удобрений для последующей перепродажи на теневом рынке. Сегодня у дистрибутора есть возможность предоставлять крупным потребителям индивидуальный цвет гранул, закрепляя его за ними на весь сельхозсезон.- Надежное обеспечение российских аграриев эффективными минеральными удобрениями и развитие технологичности российского рынка АПК – стратегические ориентиры ФосАгро, - подчеркнул генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников. - В прошлом году мы досрочно реализовали ключевые цели Стратегии-2025 в сфере развития на внутреннем рынке. Достигнутый «ФосАгро-Регион» объем поставок в 3,34 млн тонн превышает целевой показатель более чем на 10%. Мы продолжим развитие с учетом приоритетного российского рынка. В частности, по завершении модернизации производственного комплекса Балаковского филиала АО «Апатит» этот завод нарастит выпуск MAP/DAP/NPS/NPK, высоко востребованных российскими аграриями, до 3,5 млн тонн.РекламаErid:2SDnjchicwN