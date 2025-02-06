14 февраля - День книгодарения

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Областная библиотека для детей и юношества имени А.С.Пушкина приглашает присоединиться к девятой общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Это мероприятие приурочено к Дню книгодарения, который отмечается 14 февраля в более чем 40 странах мира — читатели передают издания в библиотеки, детские дома, школы, благотворительные организации, делятся книжными подарками с друзьями, родными и даже незнакомцами.Для этого нужно принести новые книги или издания в хорошем состоянии в отдел книгохранения, сохранности и использования фондов, который расположен на 1 этаже Пушкинской библиотеки.Литература принимается с 1 по 15 февраля.