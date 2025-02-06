Школьники погрузятся в «секреты операционных систем» на «Уроке цифры»

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Он пройдет в саратовских школах с 10 февраля по 2 марта 2025 годаС 10 февраля по 2 марта 2025 года на «Уроке цифры» школьники на новом онлайн-уроке смогут глубже понять предназначение операционных систем, изучить их типы, структуру и функции.Урок традиционно включает в себя видеолекцию и интерактивный тренажер, задания которого отличаются уровнем сложности и распределены по 3 возрастным категориям: для младших (1 – 4 классы), средних (5 – 9 классы) и старших классов (10 – 11 классы).«На новом «Уроке цифры» школьники смогут в доступной и увлекательной форме узнать об основах операционных систем и их главных составляющих на примере отечественной ОС "Астра Линукс". В ходе занятия ребята не только изучат теорию, но и выполнят практические задания в игровой форме на тренажере. По результатам прохождения тренажера все школьники получат сертификат участника», - прокомментировала первый заместитель министра цифрового развития и связи области Анастасия Черепанова.«Цифровая среда, как неотъемлемая часть нашей жизни, стремительно развивается – становится все более сложной и многообразной. Чтобы успешно пользоваться ее возможностями, необходимо повышать уровень знаний в области информационных технологий. Именно поэтому первый «Урок цифры» мы посвятили ОС – системе, которая помогает сделать нашу жизнь наиболее комфортной, способствуя автоматизации технологических процессов и управляя знакомыми всем нам устройствами – от смартфона до современного авиалайнера», – резюмировала директор департамента образования «Группы Астра» Александра Алешкова.Проект «Урок цифры» реализуется в поддержку национального проекта «Экономика данных», инициируемого Президентом РФ Владимиром Путиным.