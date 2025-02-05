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«Боевое братство» передало на фронт более 3,5 тысячи тонн гуманитарной помощи

Новости
«Боевое братство» передало на фронт более 3,5 тысячи тонн гуманитарной помощи




Региональное отделение «Боевого братства» передало в зону проведения спецоперации более 3,5 тысячи тонн гуманитарной помощи. Об этом руководитель общественной организации Сергей Авезниязов рассказал на встрече с губернатором Романом Бусаргиным. Они говорили о поддержке саратовских бойцов, находящихся на СВО.

С начала проведения СВО в штабе регионального отделения «Боевого братства» организован пункт сбора гумпомощи. Собирать посылки помогают жители Саратовской области. Общественники доставляют продукты питания, теплые вещи, стройматериалы, специальное снаряжение, технику и многое другое.

«В период проведения спецоперации волонтерская и добровольческая деятельность приобрела особую значимость. Многие саратовцы оказывают поддержку жителям новых российских территорий и нашим бойцам. Это истинное проявление патриотизма. Благодарю весь штаб регионального отделения и каждого неравнодушного жителя за эту непростую и чрезвычайно важную работу», - сказал Роман Бусаргин.

Еще одной темой обсуждения стала патриотическая работа с молодежью. В образовательных учреждениях региона проходят «Уроки правды», «Разговоры о главном», реализуется проект «Из первых уст». В подобных мероприятиях приняли участие более 9 тысяч школьников.