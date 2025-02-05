Казачата встретились с атаманом окружного казачьего общества

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Маленькие казачата подготовили небольшой концерт. Дети продемонстрировали казачьи песни, игры и танцы. Андрей Викторович наградил грамотами за победу в конкурсе «Казачьему роду нет переводу» Бурдакову Дарью и Исакову Софью, а также их родителей.Также почетной грамотой за сохранение казачьих традиций и активное участие в воспитании подрастающего поколения была награждена воспитатель группы – Елена Владимировна Тихонова.Андрей Викторович показал детям и рассказал об экспонатах передвижного музея. Казачата с особым интересом слушали и рассматривали представленные экспонаты, которые можно было даже потрогать. От атамана дети получили на память открытки, с изображением Ильи Муромца, в которых прописаны заповеди казака.В завершение мероприятия казачата вручили Андрею Викторовичу памятную открытку, сделанную своими руками.