Региональное правительство заключило соглашение о не повышении отпускных цен на пищевые продукты
Правительство Саратовской области заключило соглашение с рядом региональных производителей о не повышении отпускной стоимости пищевых продуктов. Соответствующая задача для сдерживания роста цен ставилась перед экономическим блоком и министерством сельского хозяйства.
Договоренности по ряду ключевых позиций удалось достичь с производителями хлеба, сливочного масла и куриных яиц:
ООО «Саратовский молочный комбинат»;
ООО «Русь»;
АО «Сокур-63»;
ООО «Балашовский сахарный комбинат»;
АО «Лысогорская птицефабрика»;
ООО «Балашовская птицефабрика»;
ООО «Покровская птицефабрика»;
АО «Симоновская птицефабрика».
Договоренности по ряду ключевых позиций удалось достичь с производителями хлеба, сливочного масла и куриных яиц:
ООО «Саратовский молочный комбинат»;
ООО «Русь»;
АО «Сокур-63»;
ООО «Балашовский сахарный комбинат»;
АО «Лысогорская птицефабрика»;
ООО «Балашовская птицефабрика»;
ООО «Покровская птицефабрика»;
АО «Симоновская птицефабрика».