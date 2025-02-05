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Региональное правительство заключило соглашение о не повышении отпускных цен на пищевые продукты

Новости
Правительство Саратовской области заключило соглашение с рядом региональных производителей о не повышении отпускной стоимости пищевых продуктов. Соответствующая задача для сдерживания роста цен ставилась перед экономическим блоком и министерством сельского хозяйства.


Договоренности по ряду ключевых позиций удалось достичь с производителями хлеба, сливочного масла и куриных яиц:

ООО «Саратовский молочный комбинат»;
ООО «Русь»;
АО «Сокур-63»;
ООО «Балашовский сахарный комбинат»;
АО «Лысогорская птицефабрика»;
ООО «Балашовская птицефабрика»;
ООО «Покровская птицефабрика»;
АО «Симоновская птицефабрика».