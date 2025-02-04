Саратовские перевозчики  приветствуют инициативу Романа Бусаргина

просмотров: 113

С этого года размер компенсации для перевозки льготных категорий граждан на городском пассажирском общественном транспорте повысился с 20 до 25 рублей за одну поездку. По инициативе губернатора области Романа Бусаргина дополнительно из областного бюджета на эти цели направлено порядка 131 млн рублей.Данное решение было принято для создания условий для расширения маршрутов, доступных для льготников, и мотивации перевозчиков обеспечивать проезд указанным категориям.Ранее субсидированную часть уже поэтапно увеличивали до 15 рублей в 2023 году и до 20 рублей в 2024 году. Это позволило удерживать количество льготных поездок на уровне свыше 35 млн в год."Для граждан стоимость поездки в автобусах составляет в Саратове от 38 до 40 и даже чуть больше рублей. А стоимость компенсации за перевозку льготного пассажира была 20 рублей. Естественно, эта компенсация экономически несправедлива. Повышение до 25 рублей компенсации за провоз льготного пассажира позволит справедливо расчет вести с перевозчиками за провоз таких пассажиров. И второе, это будет сдерживающим фактором для роста стоимости проезда. Мы, перевозчики, только приветствуем такую инициативу", - прокомментировал генеральный директор АО "Межгородтранс" Михаил Любарский.